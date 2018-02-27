У Мелітополі через грип та ГРВІ карантин оголосили аж на два тижні

Карантин оголосили й в дитячих садочках.

У Мелітополі відсьогодні, 27 лютого, карантин через грип та ГРВІ оголошено карантин.

У навчальних закладах заняття скасували на два тижні, передає ТСН.

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Знання надолужать дистанційно, після відновлення занять в школах.

Карантин так само оголосили в дитячих садочках, хоча їх не закрили для відвідування.