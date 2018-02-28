У Києві знижуються показники захворюваності на грип та ГРВІ

У порівнянні з попереднім тижнем, спостерігається зниження захворюваності за рахунок дитячого населення.

У Києві показник захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 18,5%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоровʼя.

Як повідомляється, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для даного періоду року.

Читайте такожУ Мелітополі через грип та ГРВІ карантин оголосили аж на два тижні«За 8-й тиждень епідсезону зареєстровано близько 25,6 тис хворих на грип і ГРВІ, що на 8% нижче, ніж за попередній тиждень. Таким чином показник захворюваності склав 874,5 (за 7-й тиждень 944,6) та є нижчим епідемічного порогу на 18,5%», - йдеться у повідомленні.

У Департаменті інформують, що у порівнянні з попереднім тижнем, спостерігається зниження захворюваності за рахунок дитячого населення, проте відмічається незначне зростання серед дорослого населення. Так, дорослих захворіло 9950 проти 9026 – за 7-й тиждень (зростання на 9,3%), дітей – 15636 проти 18612 (зниження на 19%).

До закладів охорони здоров’я за 8-й тиждень госпіталізовано 273 особи, із них 192 дитини. Серед школярів спостерігається зниження захворюваності на 37,1%, тобто 6253 випадки, що становить 40% від загальної кількості захворілих дітей та 24,4% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу пройшли 163 особи, із початку епідемічного сезону – близько 27 тис. осіб, із них 6,5 тис. дітей. Епідеміологічний нагляд за станом захворюваності на грип та ГРВІ продовжується.

Читайте такожУ Чернівцях знижується рівень захворюваності на ГРВІ серед дітей«Наразі спостерігається позитивна динаміка щодо відновлення освітнього процесу у столичних школах. Загалом у місті відновили навчання 137 загальноосвітніх навчальних закладів, де освітній процес був повністю призупинений. Також повністю відновили навчання в 15 школах, де заняття припинялися в окремих класах», - зазначають в КМДА.

За інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, досі призупинено навчальний процес у 59 школах міста. З них у 40 школах – повністю, а ще у 19 навчальних закладах – покласово. Найбільша кількість відсутніх через захворюваність на грип і ГРВІ спостерігається у Дніпровському районі (закрито 7 шкіл повністю та 6 – покласово).