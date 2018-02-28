На Київщині затримано злочинців, що збували наркотики та сильнодіючі ліки

Під час обшуків виявлено та вилучено наркотиків на загальну суму майже 1 млн грн.

Оперативники прокуратури Київська області спільно зі співробітниками ГУ НПУ у Київській області знешкодили злочинне угрупування, яке займалося збутом наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, під час обшуків виявлено та вилучено наркотиків на загальну суму майже 1 млн грн.

Читайте такожВикрито канал контрабанди психотропів в Україну"У середу, 28 лютого, прокуратурою Київської області спільно з обласною поліцією знешкоджено злочинне угрупування, яке займалося збутом наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів на території Київської області та Києва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до складу групи входили 5 осіб. Під час обшуків за адресами їхнього помешкання, а також у місцях зберігання та розповсюдження наркотиків правоохоронці виявили та вилучили 400 гр метадону на суму 700 тис. грн, 300 пігулок "Соната" та 300 пігулок "Димедрола" на загальну суму 200 тис. грн, крім того телефони, банківські картки і предмети, ззовні схожі на пістолети.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим особам, додали в прокуратурі.