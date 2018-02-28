У Кропивницькому внаслідок грипу померла 45-річна жінка
17:19, 28 лютого 2018Новини регіонів
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Жінка звернулася за медичною допомогою на 7-й день хвороби.
У померлої виявили РНК вірусу грипу типу В / УНІАН
У Кропивницькому від грипу померла 45-річна жінка.
Як повідомили УНІАН в Кіровоградському обласному лабораторному центрі, вчора, 27 лютого, в обласній лікарні померла 45-річна жінка, жителька Новгородківського району.
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Жінка захворіла 20-21 лютого, але звернулася за медичною допомогою на 6-7 день хвороби.
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