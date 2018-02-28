У Кропивницькому внаслідок грипу померла 45-річна жінка

17:19, 28 лютого 2018
Новини регіонів
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УНІАН

Як повідомили УНІАН в Кіровоградському обласному лабораторному центрі, вчора, 27 лютого, в обласній лікарні померла 45-річна жінка, жителька Новгородківського району.

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Жінка захворіла 20-21 лютого, але звернулася за медичною допомогою на 6-7 день хвороби.

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Теги: #грип та ГРВІ#смерть від грипу