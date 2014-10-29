Харків виділив більше 2 млн грн на придбання лікарських препаратів

Харківська міськрада виділила з бюджету міста більше 2 млн грн на придбання лікарських препаратів і дезінфікуючих засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на черговій сесії Харківської міськради.

За даними Департаменту охорони здоров'я, на придбання лікарських засобів для антибактеріальної терапії виділено 200 тис. грн, 350 тис. грн - на закупівлю інтраокулярних лінз для лікування хворих з патологією зору і 500 тис. грн - на придбання препаратів «Куросурф» і «Сурванта» з метою надання невідкладної допомоги новонародженим та недоношеним дітям.

Крім цього, своїм рішенням депутати виділили 1,2 млн грн на сучасні дезінфікуючі засоби для медичних установ.