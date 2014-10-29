За добу в зоні АТО отримав поранення один український військовий
15:22, 29 жовтня 2014Новини регіонів
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Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу
Фото: УНІАН
За добу в зоні АТО отримав поранення один український військовий.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
За його словами, за минулу добу на сході України у зоні АТО загиблих серед українських військових немає, один боєць отримав поранення.
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