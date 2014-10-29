Жителі Єнакієвого почали отримувати гуманітарну допомогу від Ріната Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", з 27 жовтня на Єнакіївському металургійному заводі працює центр видачі гуманітарної допомоги від Штабу Ріната Ахметова. За цей час мешканці міста отримали 575 продуктових наборів. Всього для найбільш незахищених категорій городян в Єнакієвому відвантажено 1500 пакетів гуманітарної допомоги. Видача відбувається за попереднім записом і після отримання талона.

Така процедура спрощує отримання гуманітарної допомоги - в талоні вказана дата, коли необхідно прийти за набором. Продуктові набори видаються кожні 2 тижні інвалідам 1-2 груп, інвалідам бойових дій в Афганістані, ВВВ, дітям війни, багатодітним сім'ям, сім'ям з прийомними дітьми, дітьми-інвалідами, одиноким матерям, пенсіонерам. Гуманітарну допомогу для перерахованих категорій городян видають щодня, з 9 до 15, крім вихідних, на території заводу.

Потреба в допомозі дуже висока. За словами волонтера Ольги Іванової, близько двох тисяч осіб в перший же день прийшли за талонами на отримання продуктового пакету.

Нагадаємо, що через складну ситуацію в місті, відсутність соцвиплат та обмежену роботу банків, у людей в Єнакієвому не вистачає грошей на життєво важливі продукти харчування. Зокрема, це крупи, згущене молоко, рослинна олія. Про це свідчать дані Гуманітарної карти ситуації і потреб Донецької та Луганської областей - http://dopomozhemo.tv/map.

Довідка:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.