Суд повернув Українському товариству сліпих базу відпочинку на Київщині

Господарський суд Києва визнав незаконним передачу у приватну власність майна бази відпочинку «Івушка» Українського товариства сліпих (УТОС) у селищі Козин Обухівського району Київської області та повернув її власникові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, встановлено, що у 2010 році приватне підприємство на підставі договору про спільну діяльність, укладеного з керівництвом Київського учбово-виробничого підприємства №3 УТОС, набуло право власності на майно бази відпочинку, а також право на користування землею, на якій вона розташована.

Однак, як з’ясувалося у ході прокурорської перевірки, відчуження майна оздоровчого закладу відбулося без погодження з Центральним правлінням УТОС. До того ж, земельна ділянка, на якій розміщена «Івушка», взагалі не належала Київському УВП №3, а є власністю територіальної громади селища Козин.

Враховуючи те, що вказаний договір грубо порушує інтереси держави та громадян, прокуратурою Шевченківського району було пред’явлено позов до суду з вимогою визнати його недійсним.