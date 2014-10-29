В Одесі відбудуться навчання з профілактики вірусу Ебола

В Одесі у четвер, 30 жовтня, відбудуться навчання з відпрацювання заходів у разі потрапляння вірусу Ебола міжнародним морським шляхом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, 30 жовтня на території Одеського морського торгового порту Міністерством охорони здоров'я спільно з управлінням охорони здоров'я ОДА і Управлінням ДСНС в Одеській області будуть проведені спільні розширені навчання з метою відпрацювання дій у разі потрапляння вірусу Ебола на територію регіону через Чорне море.

Зокрема, відпрацьовуватиметься захід в Одеський морський торговий порт «зараженого» судна, у зв'язку з чим заплановане відпрацювання блокування розповсюдження інфекції, взаємодія медиків різної спеціалізації, рятувальників тощо.

Як повідомлялося, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість жертв спалаху лихоманки Ебола в країнах Західної Африки вже перевищила 4,9 тис. чоловік, більш як 10 тис. інфіковано. Найбільше смертельних випадків зафіксовано в Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї. Раніше перший випадок зараження вірусом Ебола було підтверджено в Малі.

Ефективної вакцини проти вірусу поки що не існує.