У Полтавській області за добу рятувальники витягли зі снігових заторів шість «швидких»

У звільненому зі снігового полону автотранспорті перебували 392 людини.

У Полтавській області із снігових заторів за минулу добу рятувальники витягли 286 вантажних і 25 легкових автомобілів, шість «швидких» і два автобуси.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області, протягом доби підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків ускладнення погодних умов.

«Надана допомога 286 вантажним і 25 легковим автомобілям, 2 автобусам та 6 автомобілів швидкої допомоги, в яких знаходилися 392 людини», - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі ГУ ДСНС в Полтавській області підкреслили, що з метою надання допомоги людям у період значного зниження температури, місцевими органами влади на території області встановлено 111 пунктів обігріву.