Сумська облрада направила майже 30 млн грн на розвиток паліативної допомоги

Відповідне рішення було прийняте сьогодні, 2 березня, під час чергової сесії облради.

Сумська обласна рада направила майже 30 мільйонів гривень на розвиток паліативної допомоги населенню регіону в 2018-2020 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні, 2 березня, під час чергової сесії облради: «за» проголосували 46 із 53 присутніх депутатів (усього в Сумській облраді є 64 депутати – УНІАН).

Читайте такожВ Україні до 70 тисяч дітей потребують паліативної допомоги - ЮНІСЕФМета обласної програми розвитку паліативної допомоги в 2018-2020 рр. полягає у створенні та розвитку системи паліативної допомоги та догляду для забезпечення максимально можливої якості життя людини з невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя шляхом раннього виявлення та контролю больового синдрому та інших проявів хвороби, усуненні розладів фізіологічних функцій організму, соціальній, духовній, психологічній підтримці хворого та його рідних.

«Програма є основою обласної політики з паліативної допомоги дорослим та дітям з онкологічними захворюваннями, хворим на СНІД, пацієнтам з важкими соматичними захворюваннями та літнім людям, іншим особам, які потребують паліативної допомоги», – йдеться у документі.

Облрада відзначила, що згідно з міжнародними рекомендаціями і стандартами для 45 млн населення України необхідно забезпечити 4,5 тис. ліжок паліативної допомоги. В розрахунку на населення Сумської області потреба в таких ліжках становить понад 100 одиниць (для міста Суми – до 30 ліжок). А щороку паліативної допомоги в Сумській області потребує понад 12 тис. осіб, у тому числі 2 тис. 105 осіб зі злоякісними новоутвореннями, 10 тис. 67 осіб – із серцево-судинними захворюваннями та 133 особи – із СНІДом і туберкульозом.

«Серед очікуваних результатів виконання програми – забезпечення потреби громадян Сумської області у паліативній допомозі на 90% завдяки створенню лікарні «Хоспіс» або відкриттю спеціалізованих відділень у багатопрофільних стаціонарних закладах міста Суми та в інших містах обласного значення (госпітальних округах) з надання паліативної допомоги та розвитку служби паліативної допомоги та догляду вдома», – зазначається у рішенні облради.

Читайте такожУ Чернігові створено перше у регіоні паліативне відділення для дітей За попередньою оцінкою, видатки на фінансування заходів з виконання програми становитимуть 29 млн 597,9 тис. грн, у тому числі з обласного бюджету – 42,9 тис. грн, із місцевих бюджетів – 28,76 млн грн, з інших джерел – 795 тис. грн. Ресурсне забезпечення в 2018 р. становитиме 9,9 млн грн, а в 2019 р. і 2020 р. – по 9,85 млн грн.

Також облрада рекомендувала міським і районним радам затвердити відповідні місцеві програми на 2018-2020 рр. з урахуванням заходів, передбачених обласною програмою.