У Донецьку воду потрібно кип'ятити не менше 5-7 хвилин
09:31, 30 жовтня 2014Новини регіонів
0
У зв'язку з частими ремонтами водопроводу через пошкодження його бойовими діями
Фото: informvest.com
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради. Також повідомили, що збоїв в роботі комунальних служб і руху громадського транспорту в Донецьку немає.
У повідомленні також нагадали жителям міста, що у зв'язку з частими ремонтами водопроводу через пошкодження його бойовими діями, споживачам потрібно обов'язково кип'ятити водопровідну воду не менше 5-7 хвилин, і тільки потім вона повністю придатна для вживання в їжу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter