У школі-інтернаті на Чернігівщині масово отруїлися діти

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України щодо неналежного виконання посадових обов'язків.

На Чернігівщині поліція розслідує обставини масового отруєння дітей у Борзнянській школі-інтернаті, що сталося наприкінці лютого.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, за цим фактом проводиться кримінальне провадження про неналежне виконання посадових обов'язків.

«Поліція та прокуратура області встановлюють причину спалаху гострої кишкової інфекції, внаслідок якої постраждали 16 школярів, тривають протиепідемічні заходи», - йдеться у повідомленні.

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Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України (невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого).

Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, упродовж 23-27 лютого до Борзнянської центральної районної лікарні було госпіталізовано 16 вихованців школи-інтернату з ознаками гострої кишкової інфекції. Перебіг захворювання - легкої і середньої тяжкості. За контактними дітьми встановлено медичний нагляд.

Фахівці Чернігівського обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров’я проводять протиепідемічні та дезінфекційні заходи, лабораторні дослідження. За даними досліджень, у 5 дітей підтверджено діагноз «сальнельоз».