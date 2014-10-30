У Києві голова медкомісії військкомату отримав хабар за звільнення від військової служби

У Києві за одержання хабара затримано голову медичної комісії районного військового комісаріату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центральною регіону України, хабар вказана особа отримала від громадянина України за визнання останнього непридатним до військової служби за станом здоров’я.

Службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Дарницький районний суд Києва задовольнив клопотання військової прокуратури Дарницького гарнізону щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного.

Досудове розслідування триває, йдеться в повідомленні.