За добу в зоні АТО загинуло 7 військовослужбовців, 11 поранено

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло 7 українських військовослужбовців, 11 поранено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

“Всього протягом минулої доби ми втратили 7 наших військових, 11 військовослужбовців отримали поранення”, - сказав Лисенко.

Зокрема, речник повідомив, що поблизу села Петрівське Волноваського району Донецької області під час руху колони сил АТО український підрозділ, який здійснював прикриття, виявив диверсійну групу терористів і вступив у бій.

“Частину диверсантів було знищено на місці. Решта – відступили. Під час цього бою загинуло 3 наших військовослужбовців, 1 отримав поранення”, - додав він.

Також Лисенко відзначив, що ще одна колона вступила в бій з терористами на півночі зони АТО на правому березі річки Сіверський Донець. “Зараз активність терористів зосереджена в районі селищ Кримське та Сокольники Новоадарського району”, - додав він.

Крім того, Лисенко повідомив, що в зазначеному районі бойовики двічі обстріляли з мінометів український взводно-опорний пункт, а також під Кримським було обстріляно український блокпост із мінометів 7 разів.