У Києві затримано бізнесмена, що забезпечував ліками бойовиків фейкової республіки

15:02, 05 березня 2018
Новини регіонів
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фото nabu.gov.ua

Про це повідомляється на сайті СБУ.

«Житель Донецька за сприяння ватажків фейкової республіки організував постачання медикаментів з України через територію РФ на непідконтрольну українській владі територію Донеччини. За документами ліки нібито експортувались до країн близького зарубіжжя, оборудки проводилися через низку підконтрольних комерсанту фірм, зареєстрованих в Україні», - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що комерційними структурами чоловік керував дистанційно з тимчасово окупованого Донецька.

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Ввезену у «ДНР» продукцію він реалізовував у медичні заклади, зокрема, до тих, де проходять лікування та реабілітацію бойовики, причетні до вчинення терористичних актів та злочинів проти мирного населення.

«Місцевому населенню комерсант реалізовував медпрепарати за цінами завищеними у чотири-п’ять разів», - наголосили в СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник сплачував усі «податки та збори» до так званого бюджету «ДНР», з якого фінансується діяльність незаконних збройних формувань бойовиків.

«Отриманий від незаконного бізнесу прибуток дозволив ділку утримувати у французькій Ніцці власну яхту та користуватися у тимчасово окупованому Донецьку новим автомобілем Bentley», - сказано у повідомленні.

Співробітники спецслужби зафіксували, що за свої оборудки бізнесмен намагався отримати з українського бюджету відшкодування ПДВ на суму майже 4 мільйони гривень.

Зловмисника затримали, коли він приїхав на підконтрольну українській владі територію. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Крім того, у Києві та Харкові правоохоронці провели обшуки в офісах фірм, підконтрольних бізнесмену. Під час обшуків вилучено гроші, чорнову бухгалтерію та печатки різних підприємств, задіяних в оборудці.

Для блокування каналу фінансування терористичної діяльності Державною службою фінансового моніторингу заблоковано рух коштів на рахунках підприємств, залучених до протиправної оборудки, та на особистих рахунках організатора схеми. Триває досудове слідство.

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Теги: #війна на Донбасі#російська агресія