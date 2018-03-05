Ситуація щодо грипу та ГРВІ у столиці: показники захворюваності - нижчі епідемпорогу

Спостерігається зростання захворюваності на 1,2% в порівнянні з попереднім тижнем.

У Києві показник захворюваності на грип та ГРВІ є нижчим від епідемічного порогу на 20,1%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Читайте такожСитуація щодо грипу та ГРВІ: епідемічний поріг перевищено у чотирьох областях

За його інформацією, за 9-й тиждень епідсезону (минулий тиждень) зареєстровано 25 тис. 890 хворих на грип та ГРВІ (за 8-й тиждень захворіло 25 тис. 586), тобто спостерігається зростання захворюваності.

«У порівнянні з попереднім тижнем у столиці спостерігається незначне зниження рівня захворюваності серед дитячого населення та зростання серед дорослого населення. Так, дорослих захворіло 10 438 осіб проти 9950 за 8 тиждень, зростання на 4,7%, дітей – 15 452 проти 15 636, зниження на 1,2%», - зауважив Поворозник.

У структурі захворюваності діти складають 59,7%, а на попередньому тижні 61,1%.

«Захворюваність серед школярів залишилася на рівні минулого тижня, 6253 випадки, що складає 40,5% від загальної кількості захворілих дітей та 24,2 % від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – зазначив Поворозник.

За його словами, до медичних закладів за 9-й тиждень епідсезону госпіталізовано 282 особи, із них 210 дітей. За поточний тиждень у кабінетах для щеплення приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу здійснили 68 осіб, із початку епідемічного сезону – 27451 особу, із них 6537 – діти.

Читайте такожУ Києві знижуються показники захворюваності на грип та ГРВІ

Як зазначив Поворозник, інтенсивність епідемічного процесу у місті на рівні, характерному для даного періоду року.

Він повідомив, що зараз освітній процес у столиці призупинено у 19 школах.

«Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Дніпровському районі (закрито 15 шкіл повністю і 2 частково). У Святошинському районі закрита 1 школа повністю і 2 частково, у Подільському районі – 1 повністю, у Солом’янському районі – 2 повністю», – зазначив чиновник.