В Одеську область завезли 20 тисяч доз вакцини проти кору

09:22, 06 березня 2018
Новини регіонів
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REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської ОДА, найближчим часом вакцина надійде до місцевих лікувально-профілактичних установ.

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Заступник начальника Департаменту охорони здоров'я ОДА Оксана Рокунець-Сорочан зазначила, що в області продовжать робитищеплення для підтримки колективного імунітету жителів регіону на рівні 95%.

Вона зазначила, що за останній тиждень, порівняно з попередньою, показник захворювання в регіоні на кір знизився на 38,9%. Зокрема, зареєстровано 55 випадків захворювання проти 90 минулого тижня.

Нагадаємо, голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов неодноразово звертався до Міністерства охорони здоров'я з проханням забезпечити регіон необхідною кількістю доз вакцини. На кінець січня ця потреба становила 12 тис. доз.

Як повідомляв УНІАН, у 2017-2018 роках в Одеському регіоні від ускладнень після кору померло 10 осіб, зокрема семеро дітей.

В Одеській області - єдиній в Україні - циркулює, крім інших, генотип вірусу кору B3 (Kabul), який провокує високий рівень ускладнень і, відповідно, смертності.

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