У Харкові припинено діяльність центрів, у яких пацієнтів "лікували" молитвами та сумнівними обрядами

Хворим обіцяли повноцінне лікування та всебічну психологічну допомогу, але у центрах були відсутні лікарі та жодні дозвільні документи в сфері охорони здоров’я.

У Харкові співробітники Служби безпеки України та Національної поліції України припинили діяльність мережі псевдореабілітаційних центрів, в яких примусово утримувалися близько 230 пацієнтів.

Про це на сторінці Facebook повідомляє СБУ.

"Під час спецоперації правоохоронці припинили незаконну діяльність п’ятьох псевдореабілітаційних центрів, в яких утримувалося майже 230 людей з різного роду залежністю. Досудове розслідування проводиться за ст. 146 та ст. 126 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

"Правоохоронці встановили, що організували протиправний бізнес проповідники однієї з протестантських релігійних організацій харизматичного напряму. Вони обманом заманювали до "клінік" нарко- та алкозалежних громадян", - додали у СБУ.

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За інформацією СБУ, хворим або їхнім родичам обіцяли повноцінне лікування та всебічну психологічну допомогу, але перевірка зафіксувала відсутність штату лікарів та жодних дозвільних документів в сфері охорони здоров’я у цих центрах. Водночас після отримання передоплати за "лікування" організатори розміщували пацієнтів в орендованих великих приватних будинках, де примусово утримували до закінчення терміну проходження курсу реабілітації.

"Співробітники СБ України задокументували, що в реальності псевдореабілітаційні центри взагалі не надавали медикаментозного лікування. Серед пацієнтів були люди з тяжкими захворюваннями, зокрема з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ. "Допомога" полягала у постійних молитвах та здійсненні сумнівних релігійних обрядів", - інформує СБУ.

Разом з тим, Служба безпеки встановила, що у кімнатах площею 9-10 кв. м в антисанітарних умовах утримувалися по вісім хворих, а вікна приміщень були загратовані. Під час перебування в центрах у пацієнтів відбирали мобільні пристрої, поодинокі дзвінки родичам дозволялися виключно у присутності інструкторів центру, а вихід за межі будинку був суворо заборонений. За найменші провини або спробу втечі хворих били та утримували у підвалі.

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"Оперативники спецслужби встановили, що вартість «лікування» у центрі визначалася організаторами залежно від платоспроможності родичів і становила від 3 до 8 тисяч гривень на місяць. Насправді на утримання хворих витрачались мінімальні суми", - пише СБУ.