У Запоріжжі судитимуть головлікаря за збитки державі на 13 млн грн
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно головного лікаря КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня», який у 2012 році організував проведення незаконної процедури закупівлі автомобілів швидкої допомоги, завдавши збитків державі на 13 млн грн.
Як повідомляє прес-служба САП, справу для розгляду по суті скеровано до Комунарського районного суду міста Запоріжжя 6 березня.
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Зазначається, що головного лікаря Запорізької обласної лікарні, колишнього начальника відділу матеріально-технічного забезпечення лікарні та колишнього директора ТОВ «Торговельно-фінансова компанія «ЛАЗ» обвинувачують у зловживанні службовим становищем, скоєним за попередньою змовою групою осіб, та службовому підробленні тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Встановлено, що головним лікарем за пособництва керівника ТОВ «ТФК «ЛАЗ» та за участі секретаря комітету з конкурсних торгів лікарні організовано проведення в порушення визначеної законом процедури закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги типу «А» за рахунок субвенції з державного бюджету в одного учасника.
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За результатами тендеру 23 жовтня 2012 року між Запорізькою обласною лікарнею і вказаним підприємством було укладено договір, відповідно до якого медичним закладом придбано 26 автомобілів, комплектація та технічні параметри яких не відповідають вимогам стандартів України, і експлуатація за прямим призначенням яких не можлива, що завдало збитків на суму 13 млн грн.