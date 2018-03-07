У Запоріжжі судитимуть головлікаря за збитки державі на 13 млн грн

Очільник обласної лікарні організував незаконну закупівлю «швидких», комплектація та технічні параметри яких не відповідають державним стандартам.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно головного лікаря КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня», який у 2012 році організував проведення незаконної процедури закупівлі автомобілів швидкої допомоги, завдавши збитків державі на 13 млн грн.

Як повідомляє прес-служба САП, справу для розгляду по суті скеровано до Комунарського районного суду міста Запоріжжя 6 березня.

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Зазначається, що головного лікаря Запорізької обласної лікарні, колишнього начальника відділу матеріально-технічного забезпечення лікарні та колишнього директора ТОВ «Торговельно-фінансова компанія «ЛАЗ» обвинувачують у зловживанні службовим становищем, скоєним за попередньою змовою групою осіб, та службовому підробленні тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що головним лікарем за пособництва керівника ТОВ «ТФК «ЛАЗ» та за участі секретаря комітету з конкурсних торгів лікарні організовано проведення в порушення визначеної законом процедури закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги типу «А» за рахунок субвенції з державного бюджету в одного учасника.

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За результатами тендеру 23 жовтня 2012 року між Запорізькою обласною лікарнею і вказаним підприємством було укладено договір, відповідно до якого медичним закладом придбано 26 автомобілів, комплектація та технічні параметри яких не відповідають вимогам стандартів України, і експлуатація за прямим призначенням яких не можлива, що завдало збитків на суму 13 млн грн.