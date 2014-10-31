Жителі Сніжного почали отримувати гуманітарну допомогу Ріната Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", сьогодні 237 жителів міста Сніжного Донецької області та прилеглих селищ отримали продуктові набори від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Всього у місто з населенням близько 50 тисяч осіб було доставлено 1500 продуктових наборів. Це перша поставка гуманітарної допомоги у Сніжне в рамках рейсу Ріната Ахметова.

«Складно сухими цифрами описати необхідність гуманітарної допомоги для мешканців Сніжного і передмістя, - каже Людмила Романенко, керівник Управління соціального захисту населення. - У багатьох людей вже просто не залишилося їжі. Пенсії та соціальні виплати жителі Сніжного не отримують з червня».

Ця інформація підтверджується даними Гуманітарної карти ситуації і потреб Донецької та Луганської областей - у Сніжному 47% опитаних відзначили гостру потребу в продуктах харчування. Найбільше опитаним жителям не вистачає круп, на другому місці цукор, на третьому - молоко і концентрати молочні, м'ясні консерви і свіже м'ясо.

У перший день отримували допомогу, в основному, інваліди I-II груп. За словами Людмили Романенко, вже сформована база даних «лежачих інвалідів, для яких продуктові набори волонтери будуть доставляти додому.

Довідка:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.