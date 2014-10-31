В Одесі пройшли міжвідомчі навчання з боротьби з лихоманкою Ебола

У Одесі пройшли міжвідомчі навчання з боротьби з лихоманкою Ебола.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язку з громадськістю Одеської міської ради, вони відбулися у четвер, 30 жовтня, в Одеському морському торговому порту і міській інфекційній лікарні.

«Під егідою Міністерства охорони здоров'я України пройшли масштабні міжвідомчі навчання щодо дій у разі виявлення пацієнта з підозрою на лихоманку Ебола. Це - перші навчання в Україні щодо боротьби з тропічною лихоманкою», - повідомили в департаменті.

Як зазначили в міськраді, вибір бази для навчань обумовлений тим, що Одеса – портове місто, щорічний торговий оборот якого складає понад 9 тис. суден, серед яких – країни Африки.

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У навчаннях взяли участь директор департаменту медичної допомоги МОЗ Світлана Хотина, представники Головного управління державної санепідслужби в Одеській області, управління держсанепідслужби на водному транспорті, обласного управління охорони здоров'я і міського департаменту охорони здоров'я, Одеської міської станції швидкої медичної допомоги, а також епідеміологи і санітарні лікарі з різних регіонів країни.

Перший етап тренувальних навчань пройшов у порту. Згідно з легендою, о 5.00 до його санітарно-карантинного відділу надійшла інформація від диспетчера про прибуття теплоходу «Вестерн Копенгаген», що йде рейсом з Гвінеї, на борту якого перебуває хворий з підозрою на захворювання лихоманкою Ебола. Роль суховантажного судна зіграв теплохід «Хаджибей», над яким було піднято жовтий прапор – знак інфекційної небезпеки.

Співробітники санітарно-карантинного відділу порту спільно з міською службою швидкої медичної допомоги та інфекційними службами Одеси відпрацювали спільні дії з локалізації осередку можливої вірусної інфекції та запобігання її поширенню. Медики продемонстрували алгоритм дій при виявленні пацієнтів з підозрою на хворобу Ебола, правильну послідовність дезінфекційних заходів, проведення протиепідемічних дій в осередку інфекції, організацію термінової госпіталізації хворих та ізоляції контактних осіб.

Машиною «швидкої» умовного пацієнта доставили до міської клінічної інфекційної лікарні і помістили в ізольований бокс, забезпечений необхідними протиепідемічними засобами. Сюди ж викликали консультантів Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. Мечнікова. «Медики відпрацювали алгоритм дій з взяття аналізів у пацієнта, їх упаковки і транспортування до спеціалізованої лабораторії. На базі протичумного інституту також відбувся навчальний семінар для санітарних лікарів щодо правил використання костюмів інфекційного захисту», - розповіли в департаменті. За результатами тренінгу відбулася селекторна нарада з Міністерством охорони здоров'я України.

Навчання продемонстрували готовність органів управління і установ охорони здоров'я Одеського регіону, санітарно-епідеміологічної служби та інших структур до реагування і взаємодії у разі виникнення загрози занесення інфекційних захворювань. Планується, що за матеріалами цих заходів буде створено навчальний фільм.

Як повідомлялося, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість жертв спалаху лихоманки Ебола в країнах Західної Африки вже перевищила 4,9 тис. осіб, більш як 10 тис. інфіковано. Найбільше смертельних випадків зафіксовано в Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї. Раніше перший випадок зараження вірусом Ебола було підтверджено в Малі. Ефективної вакцини проти вірусу поки що не існує.