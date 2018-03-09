У Львові іномарка протаранила «швидку», травмовано лікаря

12:39, 09 березня 2018
Новини регіонів
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Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вночі на проспекті В’ячеслава Чорновола.

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«Сталося зіткнення джипу BMW з каретою «швидкої допомоги». Внаслідок ДТП отримав травми 32-річний лікар бригади «швидкої медичної допомоги», якого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Водій іномарки залишив місце події», - зазначається у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють особу водія іномарки та його місцезнаходження.

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Теги: #швидка медична допомога#ДТП на Львівщині