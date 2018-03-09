У Львові іномарка протаранила «швидку», травмовано лікаря
12:39, 09 березня 2018Новини регіонів
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Правоохоронці встановлюють особу водія іномарки та його місцезнаходження.
У Львові сталося зіткнення джипу BMW з каретою «швидкої допомоги» / Фото: УНІАН
У Львові водій іномарки протаранив автомобіль «швидкої медичної допомоги» і втік з місця ДТП, залишивши травмованого внаслідок зіткнення лікаря.
Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вночі на проспекті В’ячеслава Чорновола.
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«Сталося зіткнення джипу BMW з каретою «швидкої допомоги». Внаслідок ДТП отримав травми 32-річний лікар бригади «швидкої медичної допомоги», якого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Водій іномарки залишив місце події», - зазначається у повідомленні.
Правоохоронці встановлюють особу водія іномарки та його місцезнаходження.
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