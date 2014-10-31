Закарпатська облрада виділила 0,5 млн грн на путівки в санаторії військовослужбовцям та членам родин загиблих в АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати внесли відповідні зміни до обласної програми «Турбота» сьогодні під час другого пленарного засідання 19-ї сесії Закарпатської облради.

Так, півмільйона гривень передбачено на закупівлю путівок або відшкодування витрат, пов'язаних із санаторно-курортним лікуванням учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операцій.

Як нагадали у прес-службі Закарпатської обласної ради, згідно з програмою «Турбота», 5 млн грн на минулому пленарному засіданні було виділено для надання матеріальної допомоги постраждалим учасникам акцій, які розпочалися в Україні з 21 листопада 2013 р., а також пораненим, сім’ям поранених і загиблих мешканців Закарпатської області.