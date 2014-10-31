У Харкові хворі на ниркову недостатність пікетують Будинок Рад із вимогою забезпечити їм проведення гемодіалізу.

Як передає кореспондент УНІАН, у пікеті, який проходить на площі Свободи, беруть участь близько 50 осіб.

Учасники акції протесту – люди, хворі на ниркову недостатність, які потребують регулярного проведення гемодіалізу. Люди тримають транспаранти з написами «Верните нам диализ, это наша жизнь!», «Мы хотим жить!», «Диализ - это жизнь!».

Учасники пікету наголошують, що без проведення кілька разів на тиждень гемодіалізу вони можуть померти. Люди вимагають від влади забезпечити фінансування придбання необхідних витратних матеріалів, необхідних для проведення цієї вартісної процедури.

До учасників пікету вийшов голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. Він повідомив, що вчора, 30 жовтня, уряд виділив 10 млн грн для гемодіалізу на кілька областей, у яких живуть вимушені переселенці з Донбасу.

За його словами, на Харківщину надійде частина цієї суми, але її не вистачить для того, щоб повністю покрити витрати на гемодіаліз до кінця року.

Чернов підкреслив, що Харківська облрада кілька разів безуспішно зверталася до Кабміну України, президента з проханням виділити гроші для лікування хворих на ниркову недостатність.

Голова облради зазначив, що якщо обласна влада зможе виділити гроші для лікування хворих на ниркову недостатність із обласного бюджету, то негайно для цього буде скликана позачергова сесія облради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної ради, 30 жовтня Чернов та перший заступник голови ОДА Ігор Райнін направили термінову Урядову телеграму прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку в зв'язку з критичним недофінансуванням потреб хворих на ниркову недостатність.

У облраді наголошують, що на організацію відповідного лікування з обласного бюджету в 2014 році виділено та вже витрачено 50 млн грн. Як свідчать розрахунки, до кінця року ще необхідно 37 млн грн, які винайти в обласному бюджеті неможливо. Постачальник витратних матеріалів для гемодіалізу фірми «Фрезеніус» (Німеччіна) офіційно попередив про припинення їх постачання з 3 листопада та про неможливість відпуску цих виробів без подальшої оплати.

У прес-службі Харківської облради також повідомляють, що в регіоні зараз лікуються 242 пацієнта з термінальною стадією хронічної хвороби нирок, в тому числі мешканці Луганської та Донецької областей.

За оцінками фахівців Департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА, грошей, виділених у 2014 році для лікування хворих на ниркову недостатність, вистачило би до кінця року, однак тільки на лікування мешканців Харківської області. При цьому вимушені переселенці в Донецької та Луганської областей, котрі зараз перебувають на Харківщині, залишилися б без гемодіалізу.

«Майже 20 листів направили до Уряду фахівці облдержадміністрації. Прикро, але ані від Уряду, ані від Міністерства охорони здоров’я досі немає жодної реакції», - зазначили в облраді.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Кабінет міністрів України виділив понад 10 млн грн на закупівлю препаратів для гемодіалізу для пацієнтів, які переселилися із зони проведення АТО, в тому числі і в Харківську область.