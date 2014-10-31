Жителі Кіровського отримали гуманітарну допомогу від Ріната Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", 15 тисяч продуктових наборів отримали жителі Кіровського Донецької області в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. У місті з населенням близько 30 тисяч осіб склалася критична гуманітарна ситуація. Згідно з Картою потреб і ситуації в Донецькій і Луганській областях, 73% жителів Кіровського відзначають гостру потребу в продуктах харчування.

Згідно з розрахунками Всесвітньої продуктової програми ООН (World Food Program), одного набору від Штабу вистачає на 17 днів. До складу кожного 10-кілограмового пакету входять: крупи, консерви, олія, борошно, цукор, чай, печиво, сірники і свічки.

Потреба в цих продуктах, згідно з Картою потреб і ситуації в Донецькій і Луганській областях: 31% населення потребує круп, 26% - консерв, 17% - молочних концентратів, 14% - рослинної олії, 9% - борошна і макаронних виробів.

Нагадуємо, що в серпні Рінат Ахметов поставив завдання своєму Гуманітарному штабу доставити на Донбас не менше 10 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Всього в міста Донецької та Луганської області вже передано майже 800 тисяч продуктових наборів, що покриває потребу в продовольстві для понад 1,5 мільйона осіб.

Довідка:

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної та психологічної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний цілодобовий багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.