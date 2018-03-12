У Києві знижуються показники захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів

За 10-й тиждень епідсезону зареєстровано 17364 хворих на грип і ГРВІ.

У Києві показник захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 42,2%.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

За його словами, за 10-й тиждень епідсезону зареєстровано 17364 хворих на грип і ГРВІ (за 9-й тиждень захворіло 25890), показник захворюваності становить 593,5 (за 9-й тиждень 884,9) та є нижчим епідемічного порогу на 42,2%.

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«У порівнянні з попереднім тижнем у столиці спостерігається зниження рівня захворюваності як серед дитячого, так і серед дорослого населення. Так, дорослих захворіло 6633 особи проти 10438 за 9-й тиждень, зниження у 1,6 рази, дітей – 10731 проти 15452, зниження у 1,4 рази. У структурі захворюваності діти становлять 61,8%, а попереднього тижня - 59,7%», - сказав Поворозник.

«Захворюваність серед школярів знизилася у 1,5 рази, якщо порівнювати з минулим тижнем, 4065 випадків, що становить 37,9% від загальної кількості захворілих дітей та 23,4% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – додав він.

За його словами, до медичних закладів за 10-й тиждень епідсезону госпіталізовано 198 осіб, із них 125 дітей. За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинація проти грипу не проводилася. Загалом із початку епідемічного сезону вакциновано 27451 особу, із них 6537 – діти.