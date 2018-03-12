Кияни зможуть безоплатно перевірити свій зір

Найбільш схильні до розвитку глаукоми люди старші 60 років, а також особи із сімейною схильністю до хвороби.

Кияни зможуть безоплатно перевірити стан зору.

Як повідомляють у КМДА, з 12 до 16 березня в столиці триватимуть заходи до Всесвітнього дня боротьби з глаукомою.

У закладах охорони здоров’я проводитимуться безкоштовні обстеження органів зору для відвідувачівіз метою раннього виявлення глаукоми, профілактики сліпоти, а також просвітницькі заходи, організовані Департаментом охорони здоров’я.

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Для раннього виявлення та профілактики глаукоми у закладах охорони здоров’я столиці проводяться дні відкритих дверей. Кожний охочий може відвідати лікаря загальної практики сімейної медицини, терапевта або офтальмолога для проведення діагностики глаукоми. Ці заходи сприяють попередженню сліпоти, закликають людей регулярно перевіряти очі, стан зорового нерва, вимірювати внутрішньоочний тиск.

Адреси медичних закладів, де можна перевірити свій зір - на сайті КМДА.

У Києві щорічно реєструється біля 1500 нових випадків глаукоми. Поширеність цього захворювання складає біля 20 тис. хворих.

Найбільш схильні до розвитку глаукоми люди старші 60 років, а також особи із сімейною схильністю до хвороби. Найближчі родичі людей, хворих на глаукому, хворіють у 10 разів частіше, тому їм рекомендовано проходити профілактичні огляди, починаючи з 35 років, і надалі – не рідше одного разу на рік. Іншим необхідно перевіряти зір регулярно після 40 років із періодичністю кожні три роки.

Засобами профілактики є регулярні перевірки очей та рання діагностика. Дослідження останніх років визначили інформативність цифрових методів обстеження ока, насамперед, оптичної когерентної томографії сітківки.