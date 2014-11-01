Луганщина продовжує отримувати гуманітарну допомогу від Ахметова



Жителі Луганської області продовжують отримувати продуктові набори від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Сьогодні вранці в Сєвєродонецьк прибутку вантажні машини з 9 тисячами наборів для переселенців, які тимчасово проживають в місті, а також для жителів населених пунктів області зі складною гуманітарної ситуації. Вже сьогодні волонтери почали роздавати пакети з продуктами першої необхідності в місцях компактного проживання переселенців у Сєвєродонецьку.

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У найближчі дні мобільні групи волонтерів відвезуть частину гуманітарної допомоги в Новоайдаровский і Попаснянський райони, а також в Лисичанськ, Щастя і Станицю Луганську. Останній населений пункт, згідно з даними Гуманітарної карти ситуації і потреб Донецької і Луганської областей, входить в ТОП-5 міст, які найбільше потребують продуктах харчування. В Станиці Луганській потребу в продуктах мають 60% жителів.

Сергій Делас, представник Гуманітарного штабу Ріната Ахметова в Луганській області: «В Сєвєродонецьку ми залишили 2000 продуктових наборів, 1000 вже відправили на Лисичанськ, стільки ж - в Станицю Луганську. 1700 наборів буде доставлено в Щастя, ще 1700 і 1000 наборів - у Попаснянський і Новоайдаровские райони. У планах на листопад - надання допомоги у зоні АТО. В першу чергу, продуктові набори відправимо в Краснодон, Свердловку і Ровеньки, де люди дуже потребують допомоги».

Всього на Луганщину в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова було доставлено 36 500 продуктових наборів. Допомога призначається для найбільш незахищених категорій з числа зареєстрованих переселенців і жителів області: сиріт, інвалідів, багатодітних та одиноких матерів.

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Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної та психологічної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює единыйкруглосуточныймногоканальный телефон 0 800 50 9001 та адреса электроннойпочтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.