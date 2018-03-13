На ремонт київського полового будинку № 1 виділено 290 млн грн

Столична влада затвердила робочий проект капітального ремонту.

У Києві планується здійснити капітальний ремонт міського пологового будинку № 1 на вул. Арсенальній, 5, що обійдеться орієнтовно у 290 млн грн.

Про це зазначається в оприлюдненому розпорядженні Київської міської держадміністрації №390, яким затверджено робочий проект капремонту медичного закладу.

Згідно з техніко-економічними показниками, загальна кошторисна вартість капремонту в поточних цінах станом на 27 грудня 2017 р. складає 292 млн 262,5 тис. грн, в тому числі будівельні роботи – 49 млн 409 тис. грн, устаткування – близько 201 млн грн.

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Роботи планується провести у три черги протягом 8 місяців: І черга – ремонт гінекологічного корпусу (вартість робіт оцінюється у 136 млн грн), ІІ черга – адміністративного корпусу та ІІІ черга – акушерського корпусу (54 млн грн та близько 102 млн грн відповідно).

Робочий проект затверджено з урахуванням експертного звіту щодо розгляду експертної документації філії «Київоблбудекспертиза» держпідприємства «Київоблбудінвест» від 28 грудня 2017 р.