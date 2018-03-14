В Одесі викрито канал контрабанди психотропів

09:27, 14 березня 2018
Новини регіонів
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pixabay.com

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Одеській області, напередодні співробітники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури блокували в Одесі контрабанду психотропних речовин.

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Оперативники спецслужби встановили, що громадянин однієї з близькосхідних країн, який тимчасово проживав в Одесі, організував переправлення наркотиків з-за кордону через поштові сервіси.

«Для приховування походження «товару» міжнародні відправлення транзитом через різні країни ЄС прямували в Україну. Посилки з психотропами забирали спільники наркоділка. Зловмисники реалізовували наркотик у роздріб на території регіону», - повідомили в управлінні.

Правоохоронці затримали організатора наркотрафіку згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергового поштового «відправлення», в якому було півсотні таблеток екстазі.

Відзначається, що вартість вилученої партії наркотиків на «чорному ринку» становить майже 200 тис. гривень.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. В рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.305 (контрабанда наркотичних, психотропних засобів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до функціонування наркотрафіку.

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Теги: #контрабанда наркотиків#перевезення психотропів