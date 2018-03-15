На ремонт столичних закладів охорони здоров’я торік витрачено близько 530 млн грн

Ще 600 млн грн було спрямовано на оновлення медобладнання.

Столиця в минулому році спрямувала 525,8 млн грн на ремонт закладів охорони здоров’я і ще 606 млн грн - на оновлення медобладнання.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час підсумкової колегії за результатами діяльності Департаменту охорони здоров’я в 2017 році.

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«У минулому році проведено ремонтно-будівельні роботи на суму 525,8 мільйона гривень, що дало змогу розпочати процес створення мережі закладів охорони здоров’я у Києві відповідно до потреб населення інтенсивного, планового, реабілітаційного та паліативного лікування. Закуплено сучасне обладнання на 606 мільйонів гривень, у тому числі «важкого обладнання» (КТ/МРТ) для надання медичної допомоги жителям столиці. Це обладнання для травматологічних пунктів і відділень невідкладної медичної допомоги на базі міських лікарень, для пологових будинків, реанімаційних відділень лікарень, а також ендоскопічне обладнання для ранньої діагностики новоутворень шлунково-кишкового тракту та лікування шлунково-кишкових кровотеч і багато іншого», – сказав Поворозник.

За його словами, у минулому році вперше придбано ендопротези для екстреного протезування, насамперед, при переломах стегнових кісток.

Окрім того, зазначив Поворозник, вперше розпочато роботу амбулаторної мобільної бригади паліативної допомоги, що є першим етапом початку діяльності Центру паліативної допомоги дітям міста Києва.

У рамках реалізації програми протидії захворюванню на туберкульоз вперше придбаний і введений в експлуатацію сучасний цифровий пересувний флюорограф, надається соціальна допомога у вигляді продуктових наборів хворим, які лікуються амбулаторно, закуплено засоби індивідуального захисту органів дихання для медичних працівників закладів охорони здоров’я міста всіх рівнів підпорядкування для запобігання захворюванням на туберкульоз.

Також Поворозник нагадав, що реалізовуючи ініціативу FAST TRACK CITIES, у місті забезпечується безкоштовне обстеження на ВІЛ-інфекцію у закладах охорони здоров’я всіх рівнів підпорядкування.

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«Із метою наближенню медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам до місця їхнього проживання проводяться ремонтні роботи та закуповується необхідне обладнання для відкриття кабінетів замісної підтримувальної терапії для проведення антиретровірусної терапії за місцем проживання; розпочато забезпечення ВІЛ-інфікованих пацієнтів антиретровірусними препаратами за рецептами лікарів через аптечну мережу. Уже функціонують 6 кабінетів замісної підтримувальної терапії у 3-х лікарнях столиці, ведеться робота щодо створення таких кабінетів у всіх 10 районах Києва», – зазначив Поворозник.

За його словами, сьогодні у всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги всіх районів Києва за допомогою різних сервісів упроваджено електронний запис на прийом до сімейного лікаря, педіатра та вузького спеціаліста.