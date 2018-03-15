На Львівщині через отруєння тортом госпіталізовано 7 осіб

14:12, 15 березня 2018
Новини регіонів
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УНІАН

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Встановлено, що на лікуванні перебувають дорослі віком 28-43 роки та діти віком 7-12 років.

Ймовірною причиною отруєння міг стати придбаний в магазині торт на святкування дня народження.


За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.

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Теги: #епідемія отруєнь в Україні#гострі кишкові інфекції