На Львівщині через отруєння тортом госпіталізовано 7 осіб

На лікуванні перебувають четверо дорослих та троє дітей.

Як поінформували УНІАН у Бродівському відділенні поліції, вчора надійшло повідомлення від лікарів про те, що у медзаклад за допомогою звернулися восьмеро мешканців району. Після надання медичної допомоги одна особа повернулася додому, інших сімох, серед яких троє дітей госпіталізовано з діагнозом «гострий гастроентороколіт, кишкова інфекція».

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Встановлено, що на лікуванні перебувають дорослі віком 28-43 роки та діти віком 7-12 років.

Ймовірною причиною отруєння міг стати придбаний в магазині торт на святкування дня народження.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.