У гірськолижному комплексі "Плай" зафіксовано масове отруєння серед відпочивальників

До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні із симптомами гострої кишкової інфекції звернулися 9 осіб.

Серед відпочиваючих готеля "Карпатська ружа" гірськолижного комплексу "Плай" у с. Плав’є Сколівського р-ну Львівської області зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції зафіксовано.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі України, до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні із симптомами гострої кишкової інфекції звернулися 9 осіб, у тому числі 4 дітей віком 4 - 8 та 11 років.

Після медичного огляду пацієнтам встановлено діагноз "гостра кишкова інфекція, середнього та легкого ступеню", двох дітей госпіталізовано до інфекційного відділення Cколівської ЦРЛ, інші хворі від госпіталізації відмовилися (у зв’язку із встановленням діагнозів неінфекційного походження).

Зі слів хворих, всі вони харчувалися в ресторані готелю. Загалом у готелі перебували близько 200 осіб.

Було прийнято рішення щодо перевірки готелю "Карпатська ружа" гірськолижного комплексу Плай в с. Плав’є Сколівського району. Проте, при приїзді фахівців адміністрація готелю поінформовала, що заклад уже не працює (відвідувачі відсутні та ведуться підготовчі роботи до проведення ремонту в ресторані).

Від відеофіксації адміністрація закладу відмовилась.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.