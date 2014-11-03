Апельсиновий сік знижує ризик розвитку раку яєчників

Група вчених з Університету Східної Англії провела масштабне дослідження і прийшла до висновку, що часте споживання чаю і апельсинового соку, приблизно на 30% зменшує можливість захворіти на рак яєчників, пише vev.by з посиланням на РИА Новости, посилаючись на оприлюднені результати дослідження.

Своє дослідження вчені розтягнули на 30 років, за цей час вони обстежили близько 170 000 жінок, у віковій групі від 25 до 55 років.

Виходячи з отриманих результатів, учені прийшли до висновку, що продукти з високим вмістом флавонолів і флаванонів знижують ризик розвитку онкології яєчників.

У жінок, які мають звичку пити чай, цитрусові соки, проблеми з яєчниками зустрічаються на 31% менше ніж у жінок, які не споживають ці напої.

Ризик розвитку пухлин яєчників зменшувався на 21% і у тих випробовуваних, які вживали цитрусові соки у великих кількостях.