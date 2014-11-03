Донецький медичний університет змінить юридичну адресу

Як повідомили УНІАН у МОЗ, ректору університету Юрію Думанському доручено забезпечити оперативне інформування працівників та студентів навчального закладу щодо тимчасового переміщення університету, організації впродовж листопада освітнього процесу, забезпечення проживання та з інших питань. За умови переміщення університету, стабілізації ситуації і відновлення роботи відділень Державної казначейської служби у Донецькій області, кошти для заробітної плати та стипендії перераховуватимуться на платіжні картки у звичайному режимі.

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МОЗ України інформує викладачів та студентів Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, що будь-яка діяльність незаконної адміністрації щодо відновлення навчального процесу «дистанційним шляхом», реєстрація на сайті студентів та лікарів-інтернів, видача освітніх документів, звільнення викладачів та студентів не будуть визнаватися МОЗ України.

Ми закликаємо викладацький колектив та студентів Донецького національного медичного університету ім. М. Горького не піддаватися на провокаційні заклики самопроголошеної адміністрації та уникати впливу так званої «ДНР».