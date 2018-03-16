Під Києвом жорстоко вбили подружжя пенсіонерів

12:52, 16 березня 2018
Новини регіонів
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фото УНІАН

Про це повідомляє поліція Київської області.Наразі поліцейські столичної області проводять усі необхідні оперативні заходи щодо встановлення підозрюваної особи у вбивстві двох жителів міста Ірпінь.     

Так, виявили тіла  81-річного пенсіонера та  79-річної його дружини. На місці події працюють слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції, кінологи, криміналісти, судово-медичний експерт.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисно вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Раніше в Одеській області військовий зарізав місцевого жителя.

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Теги: #вбивство#Ірпінь