Чернігівщина: усіх пацієнтів, які отруїлися тортом, виписали з лікарні

У Чернігівській області наприкінці минулого тижня з лікарні у смт Сосниця виписали п'ятьох осіб, які захворіли на сальмонельоз після вживання торту.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної санітарно-епідемічної служби України в області, постраждалим проведено курс лікування, усіх хворих, яких було госпіталізовано, виписано із лікарні.

Встановлено, що джерелом інфекції були працівники приватного кондитерського цеху, де був виготовлений бісквітно-кремовий торт.

Крім того, епідрозслідування виявлені порушення чинного законодавства в усіх суб'єктів господарювання, причетних до виникнення спалаху сальмонельозу – і на оптовій базі, і в магазині, де продавалися солодощі: порушувалися температура зберігання і транспортування продукції, дезінфекційний режим. До всіх суб'єктів господарювання вжито заходи адміністративного впливу.

Як повідомляв УНІАН, в середині жовтня кілька жителів смт. Сосниця захворіли на сальмонельоз

після вживання торту "Бісквітно-кремового" (виробник ФОП із м. Городня), придбаного у магазині приватного підприємця смт. Сосниця. Він, у свою чергу, придбав торти на продовольчій базі Чернігова в іншого підприємця для подальшої реалізації. Станом на 22 жовтня постраждали 7 осіб, у тому числі одна дитина, 5 людей було госпіталізовано до районної лікарні.

Держсанепідслужба в Чернігівській області в межах своєї компетенції проводила протиепідемічні заходи.