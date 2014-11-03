На сході сьогодні поранено 3-ох українських військовослужбовців

У зоні проведення антитерористичної операції протягом сьогоднішнього дня троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє речник АТО Владислав Селезньов у дайджесті подій 3 листопада станом на вечір.

За його словами, протягом дня терористи неодноразово обстріляли позиції сил АТО в районі Донецького аеропорту та населених пунктів Кримське та Гранітне.

"Внаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення. Їх евакуйовано до медичних закладів", - сказав Селезньов.

За його даними, бойовики використовували міномети та реактивні системи залпового вогню "Град".

Також він повідомив, що бойовики здійснили спробу штурму блокупосту сил АТО поблизу населеного пункту Зоряновка.

«На двох джипах за підтримки танку, що вів вогонь зі сторони Горлівки, вони намагались захопити наш підрозділ. У відповідь влучено і знищено 1 автомобіль, вбито 4 бойовиків, 1 терориста затримано. Інші нападники відступили», - повідомив Селезньов.

За його інформацією, також сьогодні бойовиками було здійснено численні обстріли 31-го блокпосту. Він нагадав, що о 7.30 терористи висунули ультиматум нашим військовим, які несуть службі на 31-му блокпосту, з умовою залишити об’єкт.

«Після чого здійснили 5 мінометних обстрілів по блокпосту. У відповідь наші артилерійські підрозділи виконали завдання по вогневим точкам бойовиків», - інформує речник.