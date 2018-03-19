Одне з найбільших підприємств країни постачало у лікарні технічний кисень замість медичного

Це могло становити загрозу для здоров’я пацієнтів та призвести до трагічних наслідків.

У лікарні Одещини постачали неякісний кисень: правоохоронці викрили підприємство у постачанні до лікарень регіону технічного кисню замість медичного, що завдало 6 млн грн збитків.

Як повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України, правоохоронцями були виявлені факти розтрати бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель медичного кисню для закладів охорони здоров’я Одеського регіону.

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«Працівники обласного управління захисту економіки, слідчого управління поліції та прокуратури області встановили, що комерційна структура надавала підроблені документи щодо походження кисню та його відповідності нормам ДСТУ. Крім того, що продукція постачалась за завищеними цінами, замість кисню медичного лікарні одержували технічний. Це могло становити загрозу для здоров’я пацієнтів та призвести до трагічних наслідків», - сказано у повідомленні.

За попередніми даним, сума збитків становить понад 6 мільйонів гривень.

Зазначається, що під час проведення слідчо-оперативних заходів було встановлено місце придбання технічного кисню та методи його легалізації. Зокрема, складалися та видавалися документи з фальсифікованими відомостями. Замовники отримували продукцію разом з підтверджуючими документами, де виробником зазначався вітчизняний завод медичних приладів, який, за інформацією поліції, є одним з найбільших постачальників продукції даної категорії на території України.

Також оперативники управління захисту економіки в Одеській області Нацполіції та слідчі обласної поліції встановили, що окрім комерційної структури-постачальника, до злочину можуть бути причетні і посадові особи медичних закладів.

Упродовж 14-15 березня правоохоронці провели санкціоновані обшуки на підприємстві, вилучивши «чорнову» бухгалтерію, 880 тисяч гривень, 1450 євро, понад тисячу доларів, 62 тисячі російських рублів та інші матеріали, що мають значення для досудового розслідування.

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У поліції додали, що всі заходи щодо документування протиправної діяльності проводилися в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.