У столиці зростають показники захворюваності на грип та ГРВІ зріс

Рівень захворюваності при цьому є нижчим епідемічного порогу на 34,5%.

У столиці за 11-й тиждень епідсезону показник захворюваності на грип та ГРВІ зріс на 20,8%.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, інформує прес-служба КМДА.

Читайте такожІнгаляції є небезпечними при лікування грипу у дітей - лікарі

Так, за минулий тиждень зареєстровано 21 931 хворого на грип і ГРВІ, тоді як за 10-й тиждень захворіли 17 364 людини. Показник захворюваності склав 749,6 (за 10-й тиждень – 593,5) та є нижчим епідемічного порогу на 34,5%.

Як зазначив Поворозник, у порівнянні з попереднім тижнем у столиці спостерігається зростання рівня захворюваності як серед дитячого, так і дорослого населення. Так, дорослих захворіло 9032 особи проти 6633 за 10-й тиждень, зростання на 26,6 %; дітей – 12899 проти 10731, зростання на 16,8 %. У структурі захворюваності діти складають 58,8%, а на попередньому тижні – 61,8%.

Захворюваність серед школярів, якщо порівнювати з минулим тижнем, зросла на 17,9%, до 4953 випадків, що складає 38,4% від загальної кількості захворілих дітей та 22,6% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

За даними КМДА, до медичних закладів за 11-й тиждень епідсезону госпіталізовано 188 осіб, із них 145 дітей.

За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинація проти грипу не проводилася. Загалом із початку епідемічного сезону вакциновано 27451 особу, із них 6537 – діти.