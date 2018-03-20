В Одесі за хабар затримано медичного експерта

Оперативники спецслужби задокументували отримання лікарем однієї тисячі доларів - першої частини неправомірної вигоди, а потім затримали зловмисника під час отримання другої частини хабара.

В Одесі затримано медичного експерта, який вимагав і отримав 2 тис. доларів неправомірної вигоди за проведення судово-психіатричної експертизи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, співробітники прокуратури і регіонального управління СБУ викрили судово-психіатричного експерта комунального закладу «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я».

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Чоловік затримано 19 березня під час одержання неправомірної вигоди від жінки.

«Хабар вимагався за проведення судово-психіатричної експертизи, призначеної за рішенням суду», - розповіли в прокуратурі.

Як повідомили в УСБУ області, загалом зловмисник вимагав 2 тис. доларів. Оперативники спецслужби задокументували отримання лікарем 1 тис. доларів - першої частини неправомірної вигоди, а потім затримали зловмисника під час отримання другої частини хабара.

«Співробітники спецслужби затримали лікаря поблизу місця роботи під час отримання другої половини хабара», - відзначили в спецслужбі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.4 ст.368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України здійснює УСБУ в Одеській області.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій.