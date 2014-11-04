Львівщина: на Яворівському полігоні військовослужбовця вкусила змія

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 3 листопада о 16.00 в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки 42-річного військовослужбовця в/ч А-2615 (село Старичі Яворівського району) вкусила змія.

Потерпілого госпіталізовано до реанімаційного відділення військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

З початку теплого сезону на Львівщині від укусів змій постраждало 35 осіб.