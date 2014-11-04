Полтавщина: зз-річна жінка довела до смерті свою однорічну дитину

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.

У прокуратурі нагадали, що 30 липня жінка залишила трьох своїх малолітніх дітей (2009, 2011 і 2013 років народження) у лісовому масиві на відстані кількох кілометрів від населеного пункту, а сама поїхала до знайомих у Комсомольськ. Після проведених слідчих і оперативно-розшукових дій лише 3 серпня співробітники міліції знайшли виснажених двох старших дітей, а також труп найменшої дитини.

«Коли знайшли дітей, найменша дівчинка була вже неживою. За висновком експертів, смерть наступила у результаті теплового виснаження і зневоднення. Незважаючи на все це, жінка не відчуває за собою провини, і збирається оскаржити вирок суду», - повідомив начальник відділу прокуратури області Владимир Спиридонів.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в Полтавській області міліція затримала жінку за підозрою в тому, що вона довела свою однорічну дитину до смерті, залишивши її в лісі.

Жінці було оголошено про підозру в здійсненні злочину, суд обрав стосовно неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Одночасно прокуратура області почала перевірку дотримання вимог чинного законодавства в діяльності органів і служб у справах дітей Козельщанського району області.