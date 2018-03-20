У Житомирі за участі віце-прем’єра Зубка презентували проект формування медзакладів у селі

На цю презентацію прибули представники канадської делегації, Мінрегіону, Міністерства охорони здоров’я, представники інших областей України.

Сьогодні у Житомирі презентували проект формування мережі закладів первинної медичної допомоги у селі.

Як передає кореспондент УНІАН, в рамках презентації її учасникам показали нову амбулаторію у селі Вереси Житомирського району.

Участь у заходах узяли віце-прем’єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, а також канадські експерти, керівники влади, медики.

Після огляду амбулаторії учасники заходу прибули у Житомир. Тут у Житомирському медичному інституті учасникам презентації розповіли про проект формування мережі закладів первинної медичної допомоги у сільській місцевості та про впровадження канадського досвіду організації системи охорони здоров’я.

На цю презентацію прибули представники канадської делегації, Мінрегіону, Міністерства охорони здоров’я, представники інших областей України, а також медики області.