У Києві відкрили кримінальну справу щодо незаконного відчуження будівлі Інституту травматології

Правоохоронці встановили, що право власності на об'єкт зареєстровано за фізичною особою на підставі підробленого договору.

У Києві відкрито провадження за фактом відчуження з державної власності будівлі Інституту травматології та ортопедії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, місцевою прокуратурою встановлено незаконне вибуття з державної власності нежитлової будівлі загальною площею понад 700 кв.м. по вул. Бульварно-Кудрявській, 27 у Шевченківському районі, що перебуває у віданні Національної академії медичних наук України та знаходиться на балансі державної установи «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України».

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«Установлено, що право власності на даний об’єкт нерухомості зареєстровано за фізичною особою на підставі підробленого договору купівлі-продажу та на сьогодні внесено в статутний фонд приватного товариства», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ураховуючи, що майно вибуло з власності держави в обхід встановленої законом процедури, місцевою прокуратурою вжито заходів реагування шляхом подання позову до Господарського суду Києва про витребування указаного майна на користь держави в особі Національної академії медичних наук України.

Крім того, за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч. ч. 1, 3 ст.358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи зі встановлення осіб, причетних до незаконного відчуження державного майна.