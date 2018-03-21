У Рівненській області лікар постачав у тюрму наркотики і алкоголь

Вирішується питання про повідомлення лікаря про підозру у вчиненні тяжких злочинів і обрання йому запобіжного заходу.

У Рівненській області правоохоронці викрили лікаря, який у в'язницю проносив наркотики і алкоголь.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Рівненської області, правоохоронці викрили та припинили корупційну діяльність одного з лікарів Рівненської обласної лікарні.

Встановлено, що чоловік, працюючи за сумісництвом лікарем-терапевтом в одному з виправних установ у Рівненській області, за неправомірну вигоду у вигляді грошей неодноразово проносив і передавав засудженим заборонені до вільного обігу предмети, в тому числі мобільні телефони і речовини.

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Правоохоронці викрили лікаря при спробі пронести на територію виправної установи подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, схожу на канабіс, таблетки білого кольору (ймовірно психотропний засіб субітекс) і спирт.

За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області орган досудового розслідування проводить слідчі (розшукові) дії.

Вирішується питання про повідомлення лікаря про підозру у вчиненні тяжких злочинів і обрання йому запобіжного заходу.