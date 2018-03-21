На Київщині викрито групу злочинців, що вербували молодих людей для трансплантації органів у Росії

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді арешту з альтернативою внесення застави на загальну суму майже 5 млн грн.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно трьох членів організованої злочинної групи, яка вербувала осіб, здебільшого неповнолітніх, для незаконної трансплантації печінки.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

У відомстві нагадали, що зловмисники через соціальні мережі вербували потерпілих, обіцявши їм при цьому велику грошову винагороду. Членів ОЗГ затримали у листопаді 2017 року під час їхньої спроби вивезти потерпілу для трансплантації до РФ.

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Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми з метою експлуатації у формі вилучення частини внутрішнього органу – печінки) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на загальну суму майже 5 млн грн.

На даний час підозрюваним, їхнім захисникам та потерпілим оголошено про завершення досудового розслідування, а також відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Членам ОЗГ загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна або без такої.