В Одесі відкрили обласний диспетчерський центр екстреної медичної допомоги

Головне завдання центру - скорочення часу, витраченого на прибуття бригад швидкої допомоги до пацієнтів.

В Одесі сьогодні відкрили Єдину оперативну диспетчерську службу Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття єдиного для всього регіону центру, розташованого на вулиці Академіка Воробйова, взяли участь голова Одеської ОДА Максим Степанов і голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський.

Як зазначив Степанов, головне завдання центру - скорочення часу, витраченого на прибуття бригад швидкої допомоги до пацієнтів.

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«Зараз на оперативно-диспетчерську службу підключено міста Одесу, Чорноморськ і Южний. За добу на «103» надходить приблизно 6 тис. викликів», - сказав Степанов.

Єдина оперативна диспетчерська служба значно зменшить час прибуття бригади медиків до пацієнта, завдяки автоматизації прийому викликів, електронному контролю всіх етапів швидкої допомоги, а також оптимізації управління ресурсами. Інформація автоматично обробляється і передається безпосередньо на мобільний пристрій, наявний у бригади швидкої допомоги. Таким чином, налагоджується вибір найближчої до місця виклику бригади для виконання заявки. Також обирається найкоротший маршрут її руху завдяки застосуванню GPS-навігації.

Загальна кількість працівників нової служби (з диспетчерськими постами, відділом медицини катастроф, виїзної консультативної допомогою, відділом телемедичних лікарських консультацій, цілодобовим технічним постом) становитиме понад 200 співробітників.

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«Сьогодні ми також передаємо п'ять автомобілів швидкої медичної допомоги. Це чотири машини, які обслуговуватимуть південні райони Одеської області - Арцизький, Кілійський, Ренійський та Білгород-Дністровський. Також один автомобіль передається для виїзної медичної консультативної допомоги у всіх районах регіону», - наголосив Степанов.

Крім того, сьогодні на базі центру відкрито кабінет телемедицини, який дасть змогу надавати екстрену допомогу лікарям Одеської області і виконувати розшифровку понад 100 електрокардіографічних досліджень на добу.

Також на базі обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф створено кабінет моніторингу якості надання медичної допомоги.

У прес-службі додали, що на реалізацію проекту виділено кошти з обласного бюджету - в цілому на створення єдиної оперативної диспетчерської служби заплановано витратити 17,8 млн грн, з яких більшу частину освоєно.

У перспективі на «пульт» єдиної диспетчерської планується підключити інші міста регіону.