Київрада збільшить частку благодійних внесків для лікарень з 35% до 75%

У КМДА ініціюють розгляд у Київраді питання про перегляд існуючого розподілу коштів з благодійних внесків з тим, щоб збільшити їхню частку на розвиток медичних закладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, з такою ініціативою виступив заступник голови КМДА Михайло Радуцький.

Він зазначив, що в кожній столичній лікарні є спеціальний рахунок, на який будь-хто може перерахувати благодійну допомогу, водночас паралельно медзаклади створюють благодійні фонди.

За словами Радуцького, якщо кошти перераховуються благодійному фонду, то 65% від суми лишається в самому фонді і лише 35% перераховується в лікарню. Заступник голови КМДА зауважив, що пропонуватиме Київраді змінити розподіл коштів таким чином, щоб у лікарні залишалося 75% від благодійного внеску, і «тоді в головних лікарів буде мотивація не створювати кишенькові благодійні фонди, а розвивати власну лікарню за рахунок не лише бюджетних, а й благодійних коштів».

Як зауважив Радуцький, якщо йдеться про спецрахунок медичного закладу, то 50% від перерахованої суми залишаються у самій лікарні, а ще 50% ідуть у бюджет міста, з якого ці кошти знову перераховуються на розвиток системи охорони здоров’я.

Радуцький підкреслив, що столична влада має можливість проконтролювати спецрахунки і як саме кошти, перераховані на них, було використано. «На відміну від рахунків благодійних фондів, які масово створюються у київських медичних закладах, спеціальний рахунок самої лікарні є відкритим і міська влада може проконтролювати, куди саме пішли перераховані гроші – на розвиток лікарні або в кишеню головному лікарю», - зазначив Радуцький.